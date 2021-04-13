Силва выйдет в центре защиты Челси на матч против Порту

Известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 22:00 стартует ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Челси и Порту. Встречу английской и португальской команд примет стадион Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Стоит отметить, что с первых минут в центре обороны Челси сыграет экс-игрок Порту Тьяго Силва. В прошлом матче с португальцами он отыграл всего 10 минут, сменив во втором тайме Кристенсена.

Стали известны стартовые составы на сегодняшний поединок:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл — Маунт, Хаверц, Пулишич.

Запасные: Кепа, Кабайеро, Алонсо, Абрахам, Вернер, Жиру, Зиеш, Зума, Кристенсен, Хадсон-Одои, Эмерсон.

Порту: Марчесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси — Оливейра, Груич, Урибе — Корона, Марега, Отавио.

Запасные: Рамош, Бару, Вийера, Эванилсон, Диас, Консейсау, Лейте, Тони, Ндиайе, Сарр, Тареми.