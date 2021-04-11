Васкес получил травму колена в El Clasico, и рискует пропустить ответную игру против Ливерпуля

У Зидана есть опции для замены, однако потеря ключевого игрока от этого не выглядит менее тревожной.

По ходу противостояния в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги между мадридским Реалом и каталонской Барселоной, которое завершилось победой "сливочных" со счетом 2:1, повреждение колена получил номинальный нападающий коллектива Зинедина Зидана Лукас Васкес.

Реал — Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча

Тренерскому штабу пришлось снимать травмированного футболиста с игры еще до конца первого тайма, а все предварительные данные указывают на то, что участие испанца в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против английского Ливерпуля практически исключено.

На замену Васкесу в этом поединке вышел Альваро Одриосола, который, вместе с Начо Фернандесом, будет претендовать на данную позицию в еврокубковой игре, в случае неудачного диагноза для игрока основного состава.

Медицинские тесты Лукаса Васкеса запланированы на ближайшие 48 часов, после окончания поединка, а конечный вердикт по его участию в игре против Ливерпуля будет дан тренерским штабом в понедельник, 12 апреля.

Напомним, что матч Ливерпуль — Реал запланирован на 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. "Сливочные" победили в домашней игре со счетом 3:1.