Зиеш, Канте и Зума остались в запасе на матч Лиги чемпионов против Порту

В 22:00 на испанском стадионе Рамос Санчес Писхуан прозвучит стартовый свисток в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между Порту и Челси. Стали известны стартовые составы на поединок.
Порту: Марчесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Корона, Груйич, Урибе, Отавио — Марега, Диас.
Запасные: Рамуш, Лейте, Лум, Баро, Мариу, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Виейра, Консейсау.
Челси: Менди — Джеймс, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл — Жоржиньо, Ковачич — Маунт, Хаверц, Вернер.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Силва, Канте, Абрахам, Пулишич, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Эмерсон.
Football.ua проводит текстовую трансляцию матча.