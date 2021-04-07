лента новостей

21:21

Зиеш, Канте и Зума остались в запасе на матч Лиги чемпионов против Порту

21:12

Неймар и Мбаппе — в основе ПСЖ на матч против Баварии

20:39

Ливерпуль выступил с заявлением о расизме после матча с Реалом

15:54

Беллингэм: Незасчитанный гол в ворота Ман Сити? Нужно было дать доиграть эпизод, а потом проверять!

15:10

Бавария — ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

14:41

Беллингэм: Манчестер Сити — блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая

13:59

Робертсон: В первом матче с Реалом мы не заслужили ничего хорошего

13:30

Асенсио: Игроки Ливерпуля вышли на второй тайм сражаться

12:16

День в истории: как Динамо и Бавария выдали феерию в полуфинале Лиги чемпионов

11:10

ПСЖ — Бавария: история, берущая начало в прошлом веке