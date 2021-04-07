Беллингэм: Незасчитанный гол в ворота Ман Сити? Нужно было дать доиграть эпизод, а потом проверять!

Англичанин отправил мяч в пустые ворота "горожан", но арбитр зафиксировал нарушение на Эдерсоне.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов дортмундская Боруссия упустила ничью с Манчестер Сити на последних минутах встречи (2:1).

Самый спорный эпизод матча произошел на 37-й минуте, когда полузащитник "шмелей" Джуд Беллингэм отобрал мяч у голкипера "горожан" Эдерсона и отправил его в пустые ворота, однако главный арбитр встречи зафиксировал нарушение со стороны англичанина и отменил взятие ворот.

"Я уверен, что выиграл мяч чисто. Очень обидно, что при таком количестве камер и возможностей разобраться в эпизоде, они не позволили мне забить в пустые ворота, а потом уже свистеть и пересматривать эпизод".



"Это футбол. Такова жизнь. Нужно просто оставить этот эпизод в прошлом, в котором мне дали желтую и зафиксировали фол. Но я считаю, что в первую очередь нужно было дать доиграть эпизод, а потом проверять!" — приводит слова Беллингэма Goal со ссылкой на BT Sport.

Стоит отметить, что Football.ua проводил голосование среди своих читателей касательно данного эпизода. Большинство респондентов (69,2%) посчитали, что арбитр не засчитал чистый гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.