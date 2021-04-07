ПСЖ — Бавария: история, берущая начало в прошлом веке

Football.ua вспоминает историю противостояний парижского и мюнхенского грандов.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов этого сезона подарила нам статусные и интригующие пары, одна из которых объединила финалистов прошлого сезона – ПСЖ и Баварию. В преддверии, наверное, наиболее ожидаемого футбольного деликатеса этой стадии предлагаем вам окунутся в весьма любопытную историю этого противостояния, все официальные встречи которого состоялись исключительно в рамках главного еврокубка.

Групповой этап сезона-1994/95

ПСЖ, несмотря на клеймо "денежного мешка", прилипшего к команде в последнее десятилетие, имеет вполне весомый исторический бэкграунд. К примеру, до успешного прошлого евросезона парижане уже успели однажды засветится в полуфинале Лиги чемпионов. Произошло это в кампании 1994/95, по ходу которой французский коллектив довольно уверенно выиграл свою группу, где помимо них находилась и Бавария Джованни Трапаттони.

Сен-жерменцы, ведомые Давидом Жинола, Джорджем Веа и другими, методично штамповал победы, в итоге набрав 12 пунктов и выиграв все шесть поединков (тогда за победу давалось ещё не три, а два очка). Ни киевское Динамо, ни московский Спартак, ни даже Бавария не сумели ни разу огорчить столичный клуб. Мюнхенцы так и вовсе стали единственными в этом квартете, кому не удалось поразить ворота Бертрана Лама.

В первом поединке на Парк де Пренс хозяевам удалось выйти вперед благодаря голу будущего президента Либерии – Веа, добившего мяч в сетку после розыгрыша углового. Ну а ближе к концу встречи блестящий дальний удар на границе штрафной удался появившемуся на замену Даниэля Браво. И это ещё в нескольких эпизодах откровенно спас Оливер Кан.

К финишу той группы, как мы уже сказали, Париж подходил с максимум очков, поэтому судьба второго места решалась в личных разборках между остальными участниками. Победа над "сине-бело-красными" необходима была немецкому гранду во избежание нервотрепки в шестом туре, но сделать это не удалось. ПСЖ вновь добыл сухую победу, и вновь решающим стало взятие ворот Джорджа Веа, забитый после шикарного сольного прохода.

Поражение на родном Олимпиаштадионе поставило Баварию на край пропасти – необходимо было ковать победу над Динамо в Киеве в последний игровой день, а также следить за поединком парижан и москвичей. Несмотря на гол Андрея Шевченко в первом тайме "роттен" удалось разгромить соперника во второй половине встречи, и вслед за ПСЖ последовать в плей-офф.

Групповой этап сезона-1997/98

Спустя три года у Баварии появилась возможность взять реванш у парижан, чем они с особым удовольствием воспользовались в первой очной ставки той группы в Мюнхене.

Формально "Звезда Юга" сделала необходимый результат уже в первом тайме усилиями Джоване Элбера и Карстена Янкера, так что ответный гол Марко Симоне на 48 минуте, скорее, не возродил интригу, а лишь дополнительно мотивировал баварцев забить ещё, что они успешно и сделали, разгромив соперника 5:1.

Столь огромная разница в итоговом счёте практически лишала ПСЖ шансов на первое место в группе, посему даже их домашняя победа со счетом 3:1 на родном поле была воспринята исключительно в качестве бальзама на душу.

Не помогла парижанам и осечка Баварии во встрече с Гетеборгом (0:1) в пятом туре. Олды наверняка сейчас пустили скупую слезу при упоминании названия шведской команды.

Групповой этап сезона-2000/01

Третья встреча обоих грандов за семь лет вновь увенчалась домашними победами. В третьем туре ПСЖ сумел добыть эмоциональную викторию, забив решающий гол на 90+2 минуте, чем привел в эйфорию не только болельщиков, но и обсуждавших сей матч по телевидению экспертов во главе с ДидьеДешамом.

В ответном поединке уже Бавария показала класс, отличившись забитыми мячами в начале и концовки битвы на Олимпиаштадионе.

И вновь эти закадычные друзья вместе проследовали в плей-офф Лиги чемпионов, а ПСЖ лишь по собственной глупости упустил возможность обойти мюнхенцев на финише, и возглавить свой квартет, сыграв вничью с Хельсингборгом ("роттен" дважды сыграли вничью в последних турах с теми же шведами и Русенборгом).

Групповой этап сезона-2017/18

Следующего акта этого противостояния довелось ждать целых 17 лет, и эта двухматчевая дуэль была словно из параллельной реальности. Бавария по-прежнему была одним из сильнейших клубов Старого Света, однако ПСЖ, в отличии от себя самого образца конца XX – начала этого века, уже вовсю сорил нефтяными долларами, тем летом подписав Неймара и Килиана Мбаппе.

Оба поединка прошли с разным раскладом сил. В столице Франции мюнхенский коллектив был повержен практически без шансов – 0:3, зато после дальнейшего увольнения Карло Анчелотти и возвращения Юппа Хайнкеса к родным пенатам, "роттен" добыли уверенный реванш в Мюнхене со счетом 3:1. Правда, на тот момент вопрос с первым местом был уже практически решен, и даже в случае зеркального счета на Альянц Арене ПСЖ все равно финишировал бы первым по причине лучшей разницы забитых/пропущенных мячей, коих они, к слову, настреляли аж целых 25, что стало рекордом на групповой стадии турнира.

ПСЖ – Бавария 3:0

Голы: Дани Алвес (2), Эдинсон Кавани (32), Неймар (63)

ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Силва, Курзава – Вератти (Дракслер, 89), Мотта (Ло Чельсо, 86), Рабьо – Мбаппе (Ди Мария, 79), Кавани, Неймар

Бавария: Ульрайх – Киммих, Зюле, Х. Мартинес, Алаба – Толиссо (Руди, 46), Алькантара, Видаль – Мюллер (Роббен, 69), Левандоски, Хамес (Коман, 46)

Бавария – ПСЖ 3:1

Голы: Роберт Левандовски (8), Корентен Толиссо (37, 69) – Килиан Мбаппе (50)

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 86) – Толиссо, Руди – Коман, Хамес (Видаль, 83), Рибери (Мюллер, 66) — Левандовски

ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Силва (Кимпембе, 72), Курзава – Вератти, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо, 90) – Мбаппе, Кавани, Неймар

Финал Лиги чемпионов прошлого сезона

События лиссабонского финала главного еврокубка еще свежи в памяти, поэтому лишь напомним, что исход этого противостояния по иронии судьбы решил гол воспитанника парижан – Кингсли Комана, тем самым подарившего Баварии шестой кубок европейских чемпионов.

ПСЖ — Бавария 0:1

Гол: Коман (59)



ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) — Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) — Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) — Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) — Левандовски.



Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва — Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер.