Жота возглавит атаку Ливерпуля в первом матче против Реала

Одними из первых в борьбу на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА вступят мадридский Реал и английский Ливерпуль.
Зинедин Зидан, по сравнению с недавним матчем против Эйбара (2:0), отошел от построения с тремя защитниками, вернув в стартовый состав "топ-треугольник" полузащиты, и выпустив в левый фланг атаки Винисиуса Жуниора.
Юрген Клопп, после успешного противостояния против лондонского Арсенала (3:0), ограничился двумя привычными заменами в центре поля, где Фабиньо дополнять Вейналдум и Кейта, а атаку "красных" будет возглавлять Диогу Жота.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Диас, Родриго, Аррибас, Чуст.
Запасные: Адриан, Дэвис, Тиаго, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Шакири, Б. Дэвис, Уильямс, Кейн.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Филлипс, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Кейта — Салах, Жота, Мане.
Матч Реал — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.