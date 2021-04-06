Жота возглавит атаку Ливерпуля в первом матче против Реала

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют мадридский Реал и Ливерпуль.

Одними из первых в борьбу на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА вступят мадридский Реал и английский Ливерпуль.

Зинедин Зидан, по сравнению с недавним матчем против Эйбара (2:0), отошел от построения с тремя защитниками, вернув в стартовый состав "топ-треугольник" полузащиты, и выпустив в левый фланг атаки Винисиуса Жуниора.

Юрген Клопп, после успешного противостояния против лондонского Арсенала (3:0), ограничился двумя привычными заменами в центре поля, где Фабиньо дополнять Вейналдум и Кейта, а атаку "красных" будет возглавлять Диогу Жота.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Диас, Родриго, Аррибас, Чуст.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Филлипс, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Кейта — Салах, Жота, Мане.