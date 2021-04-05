Мбаппе: Чемпионат мира — это Святой Грааль, но на клубном уровне для меня ничто не сравнится с Лигой чемпионов

Французский форвард высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Баварии.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов Бавария примет на своем поле Пари Сен-Жермен. Нападающий парижского гранда Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Лига чемпионов — особый турнир для меня. Мы вылетали в ней на разных стадиях, испытывали боль. Думаю, если выиграем ее, нас захлестнет море эмоций. Пусть даже чемпионат мира — это Святой Грааль, но на клубном уровне для меня ничто не сравнится с Лигой чемпионов. Как поется в гимне, Лига чемпионов — это турнир лучших команд".

"Бавария — топ-клуб. На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждет превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы", — рассказал Мбаппе в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, седьмого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.