Салах: Финал Лиги чемпионов в Киеве остался в прошлом

Египетский форвард Ливерпуля поделился эмоциями от грядущей встречи против Ливерпуля.

Жеребьевка четвертьфинального раунда Лиги чемпионов УЕФА подарила английскому Ливерпулю возможность взять реванш у мадридского Реала за поражение в финале данного турнира образца 2018 года, который проходил в Киеве (1:3).

Одним из ключевых моментов того вечера стал перелом руки у Мохаммеда Салаха в середине первого тайма, который обеспечил своему сопернику защитник "сливочных" Серхио Рамос.

В своем интервью испанскому изданию Marca египетский футболист "красных" рассказал о своих эмоциях перед предстоящими встречами против Реала, вспомнив контекст событий минувших дней.

"Эта игра в прошлом, поэтому я не думаю о том, что тогда произошло между мной и Рамосом. Я думаю о команде. Все сосредоточены на своей команде, и все хотят победить. Вот и все.

Скажем так, у меня есть особая мотивация, чтобы выиграть эту дуэль и выйти в полуфинал вместе с Ливерпулем. Однако, что произойдет в ближайшем будущем, не повлияет на результат финала в Киеве. Это навсегда осталось в прошлом.

Я думаю, что обе команды сейчас очень сильны. Обе — выиграли свои последние две игры в Лиге чемпионов. Обе — хорошо подготовлены. Лига чемпионов — особое соревнование, и все в нем выкладываются на полную мощность.

Я надеюсь, что в предстоящей игре буду делать то же самое, что делал в последние годы: завоевывать трофеи, забивать голы, и помогать своей команде завоевывать трофеи … Это для меня самое главное", — подытожил свой ответ Салах.

Напомним, что первым матчем в апреле 2021 года для Ливерпуля станет гостевая игра против лондонского Арсенала, а уже через несколько дней, 6 апреля, пройдет первый матч между Реалом и "красными" в Лиге чемпионов УЕФА.