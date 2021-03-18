Зийех: Мне удалось забить важный мяч, я долго этого ждал

Нападающий лондонского Челси прокомментировал успех его команды в дуэли против мадридского Атлетико.

Лондонский Челси в уверенном стиле прошел сквозь противостояние против мадридского Атлетико на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, так и не пропустив от коллектива Диего Симеоне в двухматчевой дуэли. Ответный поединок подопечные Томаса Тухеля проводили на поле родного Стэмфорд Бридж, и сумели закрепить положительный результат образца первого поединка еще двумя результативными ударами по воротам соперников (2:0).

Челси — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

Марокканский нападающий "пенсионеров" Хаким Зийех в своем послематчевом интервью BT Sport прокомментировал успех своей команды в домашнем поединке, в рамках которого он сумел стать автором первого забитого гола в ворота Яна Облака в отчетный вечер.

"Спустя стартовых 10 минут, мы взяли игру под контроль и показали свой футбол. Команда хорошо справилась. Соперник мало что создал впереди. Можем быть довольны своей игрой.

В этом матче были сложные отрезки, но в целом мы контролировали ход встречи. Мне удалось забить важный мяч. Я долго этого ждал", — сделал короткое резюме встречи игрок "синих".

Теперь, Челси будет ожидать момент объявления имени своего следующего соперника по Лиге чемпионов УЕФА, которое произойдет во время жеребьевки в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.