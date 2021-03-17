лента новостей

21:41

Вернер с первых минут начнет матч против Атлетико

20:58

Нюбель сыграет с первых минут против Лацио

14:59

Симеоне — о матче с Челси: Мы не знаем, какую тактику изберет соперник, но я точно знаю, чего хотим мы

12:32

Зидан: Мбаппе, Холанд или Роналду на позицию "девятки" в Реале? У меня есть Бензема — мне достаточно

11:59

Сапата — о матче с Реалом: Нам не удавалось показать свой футбол

11:24

Винисиус — о победе над Аталантой: Сам я должен еще прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе

11:00

Челси — Атлетико: вспоминаем историю противостояния в главном еврокубке

10:57

Рамос — второй по количеству голов, забитых защитниками в ЛЧ

10:28

Модрич: Я чувствую себя так, будто мне снова 27

10:00

Агуэро — после игры против Боруссии М: Они не дают мне мяч!