Вернер с первых минут начнет матч против Атлетико

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский Челси сыграет против мадридского Атлетико.
Как и в первом матче, Тухель доверил место в старте Вернеру. Однако три недели назад немец сыграл в дуэте с Жиру, а сегодня французский нападающий остался в запасе.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Зиеш, Хаверц — Вернер.
Запасные: Анхорин, Кепа, Гилмур, Жиру, Кабайеро, Пулишич, Хадсон-Одои, Чилуэлл, Эмерсон.
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Суарес, Фелиш.
Запасные: Витоло, Врсалько, Грбич, Дембеле, Кондогбиа, Корреа, Лемар, Фелипе, Сан-Роман, Торрейра, Эрмосо, Эррера.
Текстовая онлайн-трансляция поединка Челси — Атлетико будет доступна на Football.ua. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился победой лондонцев — 1:0.