Зинченко остался в запасе на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Боруссией М.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Фоден.
Запасные: Агуэро, Аке, Гарсия, Жезус, Зинченко, Карсон, Лапорт, Менди, Стерлинг, Торрес, Фернандиньо, Штеффен.
Боруссия: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Хофманн, Нойхаус, Закария — Штиндль — Эмболо, Тюрам.
Запасные: Бейер, Вендт, Вольф, Грюн, Зиппель, Крамер, Лазаро, Ланг, Плеа, Траоре, Херрманн, Янчке.
Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. Напомним, первая встреча закончилась победой "горожан" со счетом 2:0.