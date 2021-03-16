лента новостей

21:15

Зинченко остался в запасе на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

20:59

Малиновский сыграет с первых минут ответной игры против Реала

18:45

Флик: Мы намерены выиграть у Лацио и ответный матч

18:12

Индзаги: Лацио хочет выступать на таком уровне регулярно, а не раз в 20 лет

17:00

Нюбель выйдет в основе Баварии на матч с Лацио — Sport1

11:21

Реал — Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:27

Гасперини: Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть Реал

19:54

Малиновский включен в заявку Аталанты на ответный матч с Реалом

17:59

Розе: Гвардиола — фантастическая личность и замечательный человек!

17:42

Бензема: Обидно за Азара, потому что это топ-футболист, способный нам помочь