Манчестер Сити — Боруссия М: где смотреть матч

Английский клуб встретится с немецким в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов английский Манчестер Сити сыграет против Боруссии Менхенгладбах. "Горожане" в гостевой игре на Пушкаш Арене в Будапеште сделали себе хороший задел, обыграв "жеребцов" со счетом 2:0. Однако интрига в противостоянии еще жива.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Манчестер Сити — Боруссия М будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола: "В целом, мы хорошо отыграли: контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, не лучшей была реализация моментов, особенно — при выходах один на один с вратарем. Это нужно улучшать.

Когда вижу такую Баварию, как во вчерашнем матче с Лацио, то не думаю, что именно мы фавориты турнира. Большая проблема — восстановительный процесс игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного — примем".

Главный тренер Боруссии М Марко Розе: "Сегодня мы столкнулись с очень серьезным сопротивлением — пришлось сражаться. Очень сложно остановить соперника, находящегося в такой форме, тем более что в первом тайме мы с большим трудом подходили к чужой штрафной. Защищались мы относительно неплохо, но так трудно отбиваться от беспрестанных атак".

Нападающий Манчестер Сити Бернарду Силва: "Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться.

Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде".

Полузащитник Боруссии М Ларс Штиндль: "Наложилось всего понемногу. Конечно, Манчестер Сити — команда исключительная, и защищались мы от ее атак исключительно страстно. Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.

Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться. Вместе с тем создавать моменты у ворот Манчестер Сити еще труднее, чем нам казалось".