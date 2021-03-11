Педри: Мы верили, что сотворим еще один большой камбэк

Форвард каталонского клуба высказался о вылете "сине-гранатовых" из главного клубного турнира.

Нападающий Барселоны Педри прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Мы знали, что, учитывая неудачный результат в первом матче, реализация моментов сегодня будет крайне важна. Мы сыграли очень хорошо, но упустили верные шансы забить.

Мы верили, что сотворим еще один большой камбэк и пройдем дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал для нас большим ударом.

Хотя дело не только в нем. Мы продолжали бороться, у нас было много моментов, но забить не смогли", – приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Барселона не реализовала 40% пенальти в текущем сезоне.

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