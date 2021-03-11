Салах: Надеюсь, теперь Ливерпуль сможет побеждать и в АПЛ

Нападающий Ливерпуля прокомментировал повторную победу его команды над РБ Лейпциг.

Как и первое противостояние на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, ответную игру против немецкого РБ Лейпциг английский Ливерпуль проводил на Пушкаш Арене в Будапеште, сумев добиться повторной победы над "Красными быками" за счет голов после перерыва (2:0).

Ливерпуль — РБ Лейпциг 2:0 Видео голов и обзор матча

Нападающий действующих чемпионов Англии Мохаммед Салах в своем послематчевом интервью отметил важность данного успеха своей команды с точки зрения выравнивания неудачной ситуации, которая сложилась у его клуба на внутренней арене.

"Это большое достижение для нас в нынешней ситуации. Мы проиграли несколько игр в Премьер-лиге, поэтому команда находилась не в лучшей форме. Однако, мы хотим бороться в Лиге чемпионов, и мы также будем бороться в каждой игре в Премьер-лиге до конца сезона. Посмотрим, что будет дальше.

Откровенно говоря, соперник был достаточно сложным. РБ Лейпциг играет в физически затратный футбол, заставляют делать много перемещений по полю. Мы, в свою очередь, старались играть в удобном для нас стиле: высоко поджимать соперников, получать мяч и контратаковать. Думаю, что со своей задачей мы полностью справились. Мы выиграли — это самое главное. Это положительный момент, и, надеюсь, что мы продолжим это делать уже в Премьер-лиге".

Египтянин также вспомнил о нереализованных моментах образца первого тайма в своем исполнении: "В этом сезоне я уже забил достаточно много, но хотел бы забить еще больше. К сожалению, несколько шансов в первом тайме я упустил. Я должен помогать своей команде побеждать — это сейчас главное. Поэтому, я был счастлив, когда открыл счет, ведь этот гол приблизил нас к четвертьфиналу ЛЧ".

Напоследок, Салах сравнил уровень настроя его команды на матчи АПЛ и Лиги чемпионов внутри его команды: "В Премьер-лиге нам было тяжело в предыдущих матчах, все это видят. Очевидно, что мы хотим побеждать всегда, но поражения — это тоже часть игры. В прошлых два сезона нас было не остановить. В этом году у нас идет череда травм, поэтому нам не вечно не везет.

У нас есть классные молодые игроки, и они действительно хорошо играют, но иногда мы даже не можем найти, поставить кого-то в центр обороны. После удачной трансферной кампании, у нас есть несколько центральных защитников в обойме — надеюсь, теперь мы сможем побеждать".

Следующий матч английского Ливерпуля придется на гостевое противостояние в рамках АПЛ против Вулверхэмптона.