Беллингэм — третий самый молодой игрок в Лиге чемпионов, который сыграл восемь матчей

09 марта 2021

Джуд Беллингэм, getty images

Английский полузащитник отметился интересным достижением.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проходит матч между дортмундской Боруссией и Севильей.

В стартовом составе немцев появился Джуд Беллингэм, для которого этот поединок стал восьмым в Лиге чемпионов. 

Как сообщает Opta, англичанин стал третьим самым молодым (17 лет, 8 месяцев, 9 дней) футболистом, которому удалось подобное, после Юри Тилеманса в 2014 году и Бояна Кркича в 2008.

Поединок на Сигнал Идуна Парк стартовал в 22:00 по Киеву. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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