Хордан: Постараемся решить задачу против Боруссии Д

Хавбек Севильи высказался о матче ЛЧ против дортмундской Боруссии.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет на своем поле Севилью. Полузащитник андалусийцев Жоан Хордан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я очень верю в своих партнеров и не сомневаюсь, что это будет великолепный матч. У нас прекрасная возможность. Мы знаем, что, если будем играть в стиле Севильи, обязательно доставим сопернику проблемы. Мы постараемся решить задачу", — приводит слова Хордана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д — Севилья состоится 9-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "шмелей".