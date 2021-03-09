Ройс: Хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью

Хавбек Боруссии Д высказался о предстоящем матче ЛЧ против Севильи.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет на своем поле Севилью. Полузащитник "шмелей" Марко Ройс поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы хорошо проанализировали субботнюю игру [поражение от Баварии со счетом 2:4]. Завтра нас ждет очень важный матч, наша цель — пройти дальше. Мы хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью".

"Мы все будем невероятно гордиться, если выйдем в четвертьфинал. Мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы", — приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д — Севилья состоится 9-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "шмелей".