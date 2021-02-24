У Менди рекордное количество сухих матчей в текущем сезоне ЛЧ

24 февраля 2021

Эдуар Менди, getty images

Сенегалец надежно выступает в еврокубковых поединках.

Челси в гостях минимально обыграл Атлетико в первом матче/8 финала Лиги чемпионов.

Вратарь лондонского клуба Эдуар Менди провел пятый сухой матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Это лучший результат в турнире в текущем сезоне.

Голкиперу не удалось сохранить сухими лишь единожды — в выездной встрече с Ренном 24 ноября. В том поединке тогда Челси победил 2:1. В игре с Краснодаром в последнем туре группового этапа Менди участия не принимал.

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