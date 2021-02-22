Муриэль: А теперь подайте нам Реал

22 февраля 2021

Луис Муриэль, Getty Images

Нападающий Аталанты полон оптимизма перед возобновлением Лиги чемпионов.

Луис Муриэль уверен, что если Аталанта продолжит играть так, как против Наполи в Серии А, то сможет справиться с Реалом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Победа над Наполи была очень важна для нас не только в свете борьбы за места в Топ-4, но и как психологический стимул перед 1/8 финала Лиги чемпионов, – цитирует форварда Аталанты Football Italia. – Если мы сможем сохранить такой же баланс, то сможем справиться и с Реалом".

"Чтобы доказать, чего мы действительно стоим, нам нужны серьезные вызовы и противостояние великим командам. Так что подайте нам Реал!"

Матч Аталанта — Реал запланирован на среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Football Italia

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