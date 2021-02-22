Муриэль: А теперь подайте нам Реал

Нападающий Аталанты полон оптимизма перед возобновлением Лиги чемпионов.

Луис Муриэль уверен, что если Аталанта продолжит играть так, как против Наполи в Серии А, то сможет справиться с Реалом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Победа над Наполи была очень важна для нас не только в свете борьбы за места в Топ-4, но и как психологический стимул перед 1/8 финала Лиги чемпионов, – цитирует форварда Аталанты Football Italia. – Если мы сможем сохранить такой же баланс, то сможем справиться и с Реалом".

"Чтобы доказать, чего мы действительно стоим, нам нужны серьезные вызовы и противостояние великим командам. Так что подайте нам Реал!"

Матч Аталанта — Реал запланирован на среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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