УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов

Стали известны рефери двух предстоящих игр.

УЕФА назначил судей на два матча Лиги чемпионов Бавария — Лацио и Атлетико — Челси.

Игру Атлетико — Челси обслужит немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Брых.

Его помощники - Марк Борш, Штефан Лупп, четвертый рефери – Кристьян Дингерт.

На матче Бавария — Лацио будет работать бригада арбитров из Израиля.

Главный рефери – Орель Гринфельд, его помощники – Рой Хассан, Идан Яркони. Четвертый рефери – Галь Лейбовиц.

Матч Бавария — Лацио состоится 23-го февраля, во вторник. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Атлетико — Челси также состоится 23-го февраляи начнется — в 22:00 по киевскому времени.