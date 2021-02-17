Бразильские фланги защиты и Маккенни с первых минут — решение Пирло на первый матч против Порту

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют португальский Порту и туринский Ювентус.

Во втором дне 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между собой начнут двухматчевую дуэль португальский Порту и туринский Ювентус.

Сержиу Консейсау, по сравнению с игрой против Боавишты на внутренней арене (2:2), освежил стартовый состав своей команды за счет выхода в обороне Мбемба и Зайду, а также выпустив в линию полузащиты Урибе и Отавио.

Со стороны Андреа Пирло мы можем наблюдать возвращение Данило в правый фланг обороны вместо травмированного в игре против Наполи (0:1) Куадрадо, а также появление Маккенни в левом фланге полузащиты. Место бразильского защитника в левом фланге займет его соотечественник Алекс Сандро.

Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Корона, Урибе, Оливейра, Отавио — Марега, Тареми.

Запасные: Кошта, Лум, Диас, Груич, Баро, Мариу, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Консейсау.



Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Бентанкур, Маккенни — Кулусевски, Роналду.