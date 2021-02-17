Бразильские фланги защиты и Маккенни с первых минут — решение Пирло на первый матч против Порту

Во втором дне 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между собой начнут двухматчевую дуэль португальский Порту и туринский Ювентус.
Сержиу Консейсау, по сравнению с игрой против Боавишты на внутренней арене (2:2), освежил стартовый состав своей команды за счет выхода в обороне Мбемба и Зайду, а также выпустив в линию полузащиты Урибе и Отавио.
Со стороны Андреа Пирло мы можем наблюдать возвращение Данило в правый фланг обороны вместо травмированного в игре против Наполи (0:1) Куадрадо, а также появление Маккенни в левом фланге полузащиты. Место бразильского защитника в левом фланге займет его соотечественник Алекс Сандро.
Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Корона, Урибе, Оливейра, Отавио — Марега, Тареми.
Запасные: Кошта, Лум, Диас, Груич, Баро, Мариу, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Консейсау.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Рэмси, Мората, Дибала, Бонуччи, Демирал, Бернардески, ди Пардо, Фработта, Фаджиоли.
Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Бентанкур, Маккенни — Кулусевски, Роналду.
Матч Порту — Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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