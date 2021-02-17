Холанд: Назову Боруссию Д "андердогом" Лиги чемпионов, а там посмотрим

Норвежский форвард высказался о предстоящем матче против Севильи.

Севилья примет на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, а также оценил шансы своей команды на победу в турнире.

"Севилья — это тяжелый соперник, но мы должны сделать все, что в наших силах. Нужно показать свой максимальный уровень, чтобы иметь шансы против Севильи. Это хорошая команда, с которой сложно играть".

"Я очень заряжен на это и ожидаю, что в нынешнем сезоне мы пройдем дальше. Поэтому нужно работать с максимальной отдачей. По силам ли нам выиграть Лигу чемпионов? Честно говоря, это сложный вопрос. Вы знаете, сколько здесь хороших команд. Поэтому я просто назову нас "андердогами", а там посмотрим", — заявил Холанд в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, матч Севилья — Боруссия Д состоится 17 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.