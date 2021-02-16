Тиаго начнет игру против РБ Лейпциг с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют РБ Лейпциг и Ливерпуль.

После продолжительной зимней паузы, Лига чемпионов УЕФА вновь возвращается на наши телеэкраны поединками раунда 1/8 финала, который одной из первых получила право открыть пара РБ Лейпциг — Ливерпуль.

Юлиан Нагельсманн, по сравнению с игрой против Аугсбурга (2:1), решил использовать в центре обороны Дайота Упамекано, который недавно договорился о трансфере в мюнхенскую Баварию, а также выпустил в линию полузащиты Марселя Забитцера, отрядив в атаку Тайлера Адамса.

Юрген Клопп, после неудачи в игре против Лестера (1:3), изменил стартовый состав своей команды лишь с помощью выхода Тиаго в центр поля.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Кампль — Нкунку, Ольмо, Адамс.

Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Хван Чи Чан, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Халстенберг, Хартманн, Хенрихс.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.