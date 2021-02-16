Пике попал в заявку Барселоны на первый матч с ПСЖ

Испанец не играл с ноября 2020-го года.

Стала известна заявка Барселоны на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

В список игроков попал защитник каталонцев Жерар Пике, восстановившийся после травмы связок колена, полученной 21 ноября в матче 10-го тура Ла Лиги с Атлетико.

Официальный Twitter "сине-гранатовых" сообщает, что в заявку попали следующие игроки: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брэйтуэйт, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Ленгле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Хуниор, Умтити, Пенья и Мингеса.

Напомним, что Барселона и ПСЖ встретятся сегодня, 16-го февраля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.

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