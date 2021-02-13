Лацио
2
Брюгге
2
08 декабря
19:55
Зенит
1
Боруссия Д
2
08 декабря
19:55
Челси
1
Краснодар
1
08 декабря
22:00
Ренн
1
Севилья
3
08 декабря
22:00
Динамо Киев
1
Ференцварош
0
08 декабря
22:00
Барселона
0
Ювентус
3
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
3
Манчестер Юнайтед
2
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
09 декабря
19:55
Аякс
0
Аталанта
1
09 декабря
19:55
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
09 декабря
19:55
Бавария
2
Локомотив Москва
0
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
0
Атлетико
2
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
2
Боруссия М
0
09 декабря
22:00
Интер
0
Шахтер
0
09 декабря
22:00
Олимпиакос
0
Порту
2
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
3
Марсель
0
09 декабря
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 февраля
22:00
РБ Лейпциг
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
Севилья
-
Боруссия Д
-
17 февраля
22:00
Порту
-
Ювентус
-
17 февраля
22:00
Атлетико
-
Челси
-
23 февраля
22:00
Лацио
-
Бавария
-
23 февраля
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
24 февраля
22:00
Боруссия М
-
Манчестер Сити
-
24 февраля
22:00
Ювентус
-
Порту
-
09 марта
22:00
Боруссия Д
-
Севилья
-
09 марта
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 марта
22:00
Ливерпуль
-
РБ Лейпциг
-
10 марта
22:00
Реал Мадрид
-
Аталанта
-
16 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Боруссия М
-
16 марта
22:00
Челси
-
Атлетико
-
17 марта
22:00
Бавария
-
Лацио
-
17 марта
22:00

Тренер Брюгге: Меня больше беспокоит погода, чем коронавирус

13 февраля 2021

Филипп Клеман, ФК Динамо Киев

Наставник бельгийского клуба прокомментировал предстоящий еврокубковый поединок.

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от поединка  1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Мы отправимся в Украину чартером. Это не опаснее, чем поездка на автобусе.

В Украине остановимся в отеле. На самом деле, меня больше беспокоит погода, чем коронавирус. Хотя мы несколько дней тренировались при сибирском холоде", – цитирует Клемана Footnews.

Поединок между киевским Динамо и Брюгге состоится 18-го февраля. На эту дату прогнозируется от 16 до 20 градусов ниже ноля. Начало встречи в 19:55.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Стефано Денсвил, фото ФК Брюгге 07 января 2021 Брюгге усилился защитником Болоньи
Сент-Трюйден — Брюгге, clubbrugge.be 11 января 2021 Динамо стоит опасаться: классный дебютный гол Баса Доста за Брюгге
ЖЕРСОН РОДРИГЕС, ФОТО DINAMO.KIEV.UA 12 января 2021 Жерсон — о матчах с Брюгге: Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать, что то поражение было случайным
Руслан Малиновский, getty images 14 января 2021 Малиновский отказался уходить в Брюгге — Voetbal24
Крепин Диатта, ФК Монако 21 января 2021 На руку Динамо: лучший бомбардир Брюгге перебрался в Монако
Дэннис Бонавентуре, ФК Кельн 26 января 2021 Форвард Брюгге Бонавентуре перешел в Кельн перед играми с Динамо
 
 Rambler's Top100