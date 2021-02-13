Тренер Брюгге: Меня больше беспокоит погода, чем коронавирус

Наставник бельгийского клуба прокомментировал предстоящий еврокубковый поединок.

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от поединка 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Мы отправимся в Украину чартером. Это не опаснее, чем поездка на автобусе.

В Украине остановимся в отеле. На самом деле, меня больше беспокоит погода, чем коронавирус. Хотя мы несколько дней тренировались при сибирском холоде", – цитирует Клемана Footnews.

Поединок между киевским Динамо и Брюгге состоится 18-го февраля. На эту дату прогнозируется от 16 до 20 градусов ниже ноля. Начало встречи в 19:55.

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