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Хосе Хименес пропустит первую игру против Челси из-за травмы

13 февраля 2021

Хосе Мария Хименес, Getty Images

Мадридский Атлетико понес серьезную потерю в центре обороны.

Накануне домашнего поединка мадридского Атлетико против Сельты из Виго, уругвайский центральный защитник Хосе Мария Хименес получил повреждение икроножной мышцы во время тренировочного занятия, в результате чего лишь со стороны наблюдал за игрой, которую его команда завершила ничьей (2:2).

Как сообщает испанское издание Marca, проблемы со здоровьем у игрока оказались намного серьезнее, чем изначально предполагалось, в результате чего период восстановления растянется, как минимум, до начала марта.

Таким образом, Хименес не сможет помочь своей команде сразу в четырех поединках, три из которых придутся на испанскую Ла Лигу: дважды против Леванте и встреча с Вильярреалом, а один — на номинально домашнее противостояние в Бухаресте против лондонского Челси.

Слегка улучшить настроение Диего Симеоне сможет возвращение в строй Марио Эрмосо, который впервые попал в заявку своей команды, после завершения карантина, связанного с обнаружением у него COVID-19 в начале февраля.

Матч Атлетико — Челси запланирован на 23 февраля. Начал в 22:00 по киевскому времени.

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