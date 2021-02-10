Лацио
2
Брюгге
2
08 декабря
19:55
Зенит
1
Боруссия Д
2
08 декабря
19:55
Челси
1
Краснодар
1
08 декабря
22:00
Ренн
1
Севилья
3
08 декабря
22:00
Динамо Киев
1
Ференцварош
0
08 декабря
22:00
Барселона
0
Ювентус
3
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
3
Манчестер Юнайтед
2
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
09 декабря
19:55
Аякс
0
Аталанта
1
09 декабря
19:55
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
09 декабря
19:55
Бавария
2
Локомотив Москва
0
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
0
Атлетико
2
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
2
Боруссия М
0
09 декабря
22:00
Интер
0
Шахтер
0
09 декабря
22:00
Олимпиакос
0
Порту
2
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
3
Марсель
0
09 декабря
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 февраля
22:00
РБ Лейпциг
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
Севилья
-
Боруссия Д
-
17 февраля
22:00
Порту
-
Ювентус
-
17 февраля
22:00
Атлетико
-
Челси
-
23 февраля
22:00
Лацио
-
Бавария
-
23 февраля
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
24 февраля
22:00
Боруссия М
-
Манчестер Сити
-
24 февраля
22:00
Ювентус
-
Порту
-
09 марта
22:00
Боруссия Д
-
Севилья
-
09 марта
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 марта
22:00
Ливерпуль
-
РБ Лейпциг
-
10 марта
22:00
Реал Мадрид
-
Аталанта
-
16 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Боруссия М
-
16 марта
22:00
Челси
-
Атлетико
-
17 марта
22:00
Бавария
-
Лацио
-
17 марта
22:00

Ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов — Sky Sports

10 февраля 2021

skysports.com

Ни одна из 55 ассоциаций УЕФА не выступила против.

Вчера, 9 февраля, УЕФА провел конференцию, на которой присутствовали представители всех 55 ассоциаций-членов, чтобы обсудить грядущие изменения формата в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, ни одна из ассоциаций не была против реформ в главном еврокубковом турнире, которые запланированы на 2024 год.

Также отмечается, что конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина прошла в позитивном ключе, но все же окончательный вердикт по поводу нового регламента будет принят позже. Предполагается, что это будет в апреле.

Напомним, что новый формат Лиги чемпионов предполагает увеличение количества участников с 32 до 36 команд. При этом групповой этап будет проведен по швейцарской системе — где каждая команда проведет по 10 поединков. По восемь лучших клубов будут выходить в плей-офф, а остальные 16 разыграют еще восемь путевок.

Таким образом, УЕФА надеется, что новый формат, который гарантирует клубам больше игр и доходов, предотвратит угрозу со стороны планируемой Суперлиги.

 
 Rambler's Top100