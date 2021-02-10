Ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов — Sky Sports

Ни одна из 55 ассоциаций УЕФА не выступила против.

Вчера, 9 февраля, УЕФА провел конференцию, на которой присутствовали представители всех 55 ассоциаций-членов, чтобы обсудить грядущие изменения формата в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, ни одна из ассоциаций не была против реформ в главном еврокубковом турнире, которые запланированы на 2024 год.

Также отмечается, что конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина прошла в позитивном ключе, но все же окончательный вердикт по поводу нового регламента будет принят позже. Предполагается, что это будет в апреле.

Напомним, что новый формат Лиги чемпионов предполагает увеличение количества участников с 32 до 36 команд. При этом групповой этап будет проведен по швейцарской системе — где каждая команда проведет по 10 поединков. По восемь лучших клубов будут выходить в плей-офф, а остальные 16 разыграют еще восемь путевок.

Таким образом, УЕФА надеется, что новый формат, который гарантирует клубам больше игр и доходов, предотвратит угрозу со стороны планируемой Суперлиги.