Матч Динамо — Барселона в Юношеской лиге УЕФА пройдет 2 марта

Поединок состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Поединок 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА между киевским Динамо и Барселоной пройдет во вторник, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Еврокубковая встреча состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат турнира и обладатель путевки в 1/16 финала определится по итогам одного матча.

Также отметим, что в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА сыграет донецкий Шахтер, который встретится с Порту — 3 марта.