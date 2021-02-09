Ди Мария не поможет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Аргентинский полузащитник не сможет сыграть против Барселоны.

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

32-летний аргентинец получил мышечное повреждение в поединке Лиги 1 против Марселя (2:0), из-за чего был заменен уже на 12-й минуте встречи. Сроки его восстановления пока не называются, однако последствия уже более-менее известны.

"Да, для Анхеля Ди Марии вопрос закрыт. Мы оценим его состояние через неделю. Отсутствие Анхеля не дает нам никаких поводов для изменения или отхода от нашей основной тактики. Лучшее решение, несомненно, будет найдено", — приводит слова наставника ПСЖ Маурисио Почеттино Goal.com.

Напомним, что первый матч 1/8 финала ЛЧ между Барселоной и ПСЖ должен пройти 16 февраля.