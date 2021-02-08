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Матч Атлетико — Челси будет сыгран в Бухаресте — СМИ

08 февраля 2021

Национальный стадион в Бухаресте, Getty Images

Коронавирус COVID-19 продолжает непосредственно влиять на график команд.

Решение властей Испании относительно запрета на въезд в страну жителей Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса COVID-19 вынудило мадридский Атлетико искать новое место для проведения домашнего поединка в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси.

Как сообщает издание испанское издание AS, "матрасники" выбирают между двумя аренами центральной Европы: Национальным стадионом в Бухаресте (Румыния) и Ле Кок Арена в Таллине (Эстония).

При этом, источники в Федерации футбола Румынии передали информацию локальному изданию Gazeta Sportulor, согласно которой испанский клуб с 90%-й вероятностью выберет именно стадион в столице Румынии.

Со своей стороны, правительство соседней с Украиной страны пойдет на уступки для официальных делегаций команд, освободив их от обязательного соблюдения двухнедельного карантина, который применяется ко всем прибывающим в Румынию из-за границы.

Окончательное решение по данному вопросу УЕФА должен утвердить до конца понедельника, 8 февраля.

Матч между Атлетико и Челси запланирован на 23 февраля 2021 года.

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