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Консейсау: Гвардиола назвал португальцев дерьмом

02 января 2021

Консейсау и Гвардиола, getty images

Тренер Порту рассказал о конфликте с испанцем.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау раскритиковал высказывание Хосепа Гвардиолы в матче Лиги чемпионов.

"Я не знаю, что он думает, знаю, что он был груб, говоря о португальцах, назвав нас дерьмом. Португальцы — не дерьмо, мы люди, полные гордости, благородные и трудолюбивые". 

Именно в этот момент я ответил ему более грубо. Все остальное было в рамках футбола. Я был очень зол, когда он позволил себе такое выражение", — приводит слова Консейсау Record.

Напомним, что первый матч между командами завершился поражением Порту со счетом 1:3, а второй — "сухой" ничьей. 

Источник: Record

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