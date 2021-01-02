Консейсау: Гвардиола назвал португальцев дерьмом

Тренер Порту рассказал о конфликте с испанцем.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау раскритиковал высказывание Хосепа Гвардиолы в матче Лиги чемпионов.

"Я не знаю, что он думает, знаю, что он был груб, говоря о португальцах, назвав нас дерьмом. Португальцы — не дерьмо, мы люди, полные гордости, благородные и трудолюбивые".

Именно в этот момент я ответил ему более грубо. Все остальное было в рамках футбола. Я был очень зол, когда он позволил себе такое выражение", — приводит слова Консейсау Record.

Напомним, что первый матч между командами завершился поражением Порту со счетом 1:3, а второй — "сухой" ничьей.