Коке: Атлетико дважды немного не повезло, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Атлетико Мадрид вышел в раунд-плей-офф Лиги чемпионов благодаря гостевой победе над Зальцбургом в последнем матче группового этапа турнира. Полузащитник "матрасников" Коке заявил о желании выиграть "ушастый" трофей", вспомнив о двух поражениях в финалах Реалу в 2014 и 2016 годах.

"Триумф в Лигу чемпионов — это величайшее достижение. Атлетико дважды немного не повезло, чтобы выиграть Лигу чемпионов, хотя мы были достаточно близки к своей цели. Таковы реалии футбола: кто-то должен победить, а кто-то потерпеть поражение".

"Я надеюсь, что однажды мы сможем обрадовать болельщиков и выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, что я в тот момент еще смогу выступать на высоком уровне. Если нет — я помогу остальным всем, чем смогу", — приводит слова Коке AS.

Напомним, что вместо с Атлетико из группы A вышла мюнхенская Бавария, занявшая первую строчку.