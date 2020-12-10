Майкон: Пора выиграть Лигу Европы, но это непросто

Игрок поделился эмоциями после игры с Интером.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон дал свой комментарий после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера (0:0).

"Мы провели великолепную игру, есть чем гордиться. Шахтер выдал важный перформанс, добыв положительный результат. Две игры мы не сумели выиграть и это стало причиной вылета в Лигу Европы. Но этот турнир тоже очень непростой. Там нас ждут сложные соперники".

"Было сложно играть в обороне. Против Реала было тоже непросто. Но мы были готовы к трудностям и поняли стратегию от нашего тренера. Нам удалось показать хорошие результаты против Реала и Интера, но уступили два раза Боруссии М. Но это — футбол, и все бывает. Мы счастливы, что добыли позитивные результаты".

Также футболист заявил, что Шахтер будет бороться за победу в Лиге Европы.

"Луиш Каштру очень важен для нас. Мы достойно выглядели и это его заслуга и игроков. Мы — единая команда и вместе преодолели сложности. Мы знаем о своем потенциале и должны показывать себя в больших играх. Пора выиграть Лигу Европы, но это непросто. Будем бороться", — сказал Майкон в интервью Shakhtar TV.