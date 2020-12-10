Олимпиакос — Порту 0:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 6-го тура Лиги чемпионов.

В заключительной встрече группового этапа Лиги чемпионов от португальского Порту, ранее отобравшегося в раунд плей-офф, не требовалось особых усилий в матче против греческого Олимпиакоса. Однако "драконы" все равно сумели привезти из Афин три очка, забив по голу в начальной и заключительной стадиях поединка.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Олимпиакос — Порту 0:2

Голы: Отавио, 10, Урибе, 77

Олимпиакос: Жозе Са — Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Сиссе — Бухалакис, Камара (Фортунис, 35), Масурас (Ранджелович, 46), Мвила, Врусай (Судани, 73) — Эль-Араби (Ба, 81).

Порту: Диогу Кошта — Сануси, Нану, Мбемба, Диогу Лейте, Груйич, Ромариу Баро (Урибе, 64), Жоау Мариу (Корона, 72), Отавио (Сарр, 80), Фелипе Андерсон (Диас, 63) — Тони Мартинес (Эванилсон, 80).

Предупреждение: Рубен Семеду, Рафинья — Нану, Фортунис, Диас.