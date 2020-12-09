Порту разобрался с Олимпиакосом

Португальская команда уверенно победила в гостях.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту в гостевом матче обыграл греческий Олимпиакос (0:2).

На десятой минуте игры гости заработали пенальти. Отавио подошел к мячу и не промахнулся, 0:1. Первый тайм в общем прошел под диктовку португальцев.

Во второй половине игры хозяева выровняли положение, начали возникать опасные моменты у ворот Кошты. Однако Урибе на 77-й минуте игры во второй раз огорчил команду из Пирея.

Таким образом Порту со второго места вышел плей-офф раунд Лиги чемпионов, а Олимпиакос будет покорять Лигу Европы.

Олимпиакос — Порту 0:2

Голы: Отавио, 10, Урибе, 77

Олимпиакос: Жозе Са — Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Сиссе — Бухалакис, Камара (Фортунис, 35), Масурас (Ранджелович, 46), Мвила, Врусай (Судани, 73) — Эль-Араби (Ба, 81).

Порту: Диогу Кошта — Сануси, Нану, Мбемба, Диогу Лейте, Груйич, Ромариу Баро (Урибе, 64), Жоау Мариу (Корона, 72), Отавио (Сарр, 80), Фелипе Андерсон (Диас, 63) — Тони Мартинес (Эванилсон, 80).

Предупреждения: Нану, Фортунис, Рубен Семеду, Рафинья, Диас.

Удаление: Рубен Семеду