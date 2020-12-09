Витао получил травму в первом тайме матча против Интера

Центрбек вынужден был покинуть поле.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер играет против миланского Интера.

На 36-й минуте центрбек "горняков" Витао получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо бразильца на поле появился Давид Хочолава.

В текущем сезоне 20-летний игрок сыграл за Шахтер шесть поединков, в которых не отличался голевыми действиями.

Матч Интер — Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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