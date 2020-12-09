Бензема повторил рекорд по матчам за Реал среди иностранцев

Карим Бензема вышел в стартовом составе Реала на поединок шестого тура группового этапа Лини чемпионов против Боруссии М.
Для французского нападающего данный матч стал 527 в футболке "сливочных" во всех турнирах.
Карим Бензема повторил рекорд Роберто Карлоса по количеству матчей среди иностранных футболистов, сообщает Opta.
Отметим, что француз отметился двумя голами в первом тайме матча против Боруссии М, существенно повысив шансы своей команды на плей-офф.
Матч Реал — Боруссия М начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.