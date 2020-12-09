Шахтер окажется вне еврокубковой зоны — читатели Football.ua

Участники опроса Football.ua не верят в то, что Шахтер добудет положительный результат в игре с Интером.

В рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде сыграет с миланским Интером.

Данный поединок очень важен как для одной, так и для другой команды. Чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов "горняков" устроит победа, или ничья, в случае, если Боруссия М не проиграет Реалу. Если немецкий клуб все же уступит, то Шахтер отправится в Лигу Европы. Интеру, чтобы и дальше участвовать в еврокубках, нужно только побеждать.

В опросе на Football.ua его участники в большинстве своем проголосовали за то, что "горняки" не смогут попасть ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы.

Матч Интер — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.