Рамос — в основе Реала на решающую схватку с Боруссией М

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Боруссией Мёнхенгладбах.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос, как и ожидалось, оказался готов сыграть в решающем матче с Боруссией М с первых минут. Начо, соответственно, остался на скамейке запасных. Помимо этого, Зинедин Зидан не произвел ни одного изменения в стартовом составе "сливочных" после победы над Севильей.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Альтубе, Карвахаль, Милитан, Начо, Асенсио, Марсело, Одриосола, Иско, Аррибас

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Крамер, Нойхаус — Эмболо, Штиндль, Тюрам — Плеа

Запасные: Заппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Лазаро, Бенеш, Поульсен

Матч Реал — Боруссия М начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.