Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов, который вскоре может побить Холанд

Французский форвард стал самым молодым игроков в истории турнира, которому удалось достичь данной отметки.

Пари Сен-Жермен принимает на своем поле Истанбул Башакшехир в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. По итогам первого тайма, парижане разгромно обыграли соперника со счетом 3:0.

Автором третьего гола в ворота турецкого коллектива благодаря успешно реализованному пенальти стал нападающий Килиан Мбаппе, для которого это взятие ворот стало 20-м в рамках самого престижного еврокубка.

Таким образом, Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось достичь данной отметки (21 год и 355 дней).

Стоит отметить, что уже в ближайшем будущем рекорд форварда ПСЖ может обновить Эрлинг Холанд из дортмундской Боруссии. На счету 20-летнего норвежца уже 16 голов в Лиге чемпионов, при этом "шмели" пробились в плей-офф турнира с первого места в группе.

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