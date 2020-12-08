Гол Попова в ворота Ференцвароша после подачи со штрафного

Динамо Киев принимает на своем поле Ференцварош в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме команды голов не забивали, а вот после перерыва прервать данную тенденцию удалось Денису Попову.
На 60-й минуте Карлос Де Пена совершил передачу со штрафного, после чего Томаш Кендзера переправил мяч на Попова, который ударом головой вывел Динамо вперед.
Вашему вниманию видео гола Дениса Попова:
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