Гармаш и Де Пена начнут схватку за Лигу Европы против Ференцвароша в старте

В ключевом поединке еврокубковой осени киевское Динамо на своем поле будет стараться завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА, ведя противостояние с венгерским Ференцварошем.
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу на данный поединок предоставил место в стартовом составе полузащитникам Денису Гармашу и Карлосу Де Пене, а место в воротах отошло к Георгию Бущану, которого неудачно подменил Руслан Нещерет в матче УПЛ в минувший уик-энд против Мариуполя (2:1).
Наставник Ференцвароша Сергей Ребров, по сравнению с игрой первого круга (2:2), совершил несколько замен в стартовом составе своей команды. С первых минут в центре обороны сыграет Двали, в то время как тройку в полузащите дополнил Ляйдуни, а в нападении сыграет Узуни вместо Исаэла.
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Вербич, Де Пена.
Запасные: Нещерет, Бойко, Белуцэ, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригес, Клейтон, Сирота, Супряга.
Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Боли, Исаэл.
Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер — Ляйдуни, Харатин, Сомалия — Узуни, Нгуен, Зубков.
Матч Динамо — Ференцварош начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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