Гармаш и Де Пена начнут схватку за Лигу Европы против Ференцвароша в старте

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют киевское Динамо и венгерский Ференцварош.

В ключевом поединке еврокубковой осени киевское Динамо на своем поле будет стараться завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА, ведя противостояние с венгерским Ференцварошем.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу на данный поединок предоставил место в стартовом составе полузащитникам Денису Гармашу и Карлосу Де Пене, а место в воротах отошло к Георгию Бущану, которого неудачно подменил Руслан Нещерет в матче УПЛ в минувший уик-энд против Мариуполя (2:1).

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров, по сравнению с игрой первого круга (2:2), совершил несколько замен в стартовом составе своей команды. С первых минут в центре обороны сыграет Двали, в то время как тройку в полузащите дополнил Ляйдуни, а в нападении сыграет Узуни вместо Исаэла.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Вербич, Де Пена.

Запасные: Нещерет, Бойко, Белуцэ, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Караваев, Родригес, Клейтон, Сирота, Супряга.



Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер — Ляйдуни, Харатин, Сомалия — Узуни, Нгуен, Зубков.