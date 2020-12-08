Соболь заработал удаление в матче против Лацио

Эдуард Соболь подвел Брюгге в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского Лацио.
Украинский защитник получил две желтых карточки в первой половине игры и досрочно покинул поле.
Первое предупреждение Соболь заработал уже в дебюте встречи, а на 39-й получил повторный "горчичник", хотя несколькими минутами арбитр его "простил".
Видео момента:
Бельгийцев устроит лишь победа в поединке против Лацио, а вот римлянам хватит и ничьей. Более того, "орлы" в случае победы могут занять первое место, если Боруссия Д потеряет очки с Зенитом.
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