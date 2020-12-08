Флик: Альфонсо Дэвис вернулся в строй и должен сыграть против Локомотива

Наставник Баварии высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Локомотива.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов Бавария, досрочно гарантировавшая себе выход в плей-офф турнира, примет на своем поле московский Локомотив.

Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча и анонсировал скорее возвращение на поле флангового защитника Альфонсо Дэвиса, не игравшего с конца октября из-за травмы.

"Локомотив знает, как играть в футбол, особенно, что касается нападения. Смолов травмирован, но Эдер тоже очень силен и быстр. Когда мяч у игроков Локомотива, они умело с ним комбинируют, если не оказывать им сопротивление. Надо позаботиться о том, чтобы лишить их свободного пространства. Мы проанализировали свою игру в обороне и знаем, что надо улучшить".

"Альфонсо Дэвис вернулся в строй, и мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме. Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, и продлевать эту аренду надо каждый день. На ряд футболистов в последнее время выпала большая нагрузка, но мы все равно хотим прогрессировать день ото дня", — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария Мюнхен — Локомотив Москва состоится в среду, девятого декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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