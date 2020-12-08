Тен Хаг: Матч с Аталантой — финал

Главный тренер аяксидов дал комментарий перед игрой.

Аякс на своем поле примет Аталанту в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер нидерландской команды Эрик Тен Хаг с оптимизмом смотрит на кадровую ситуацию и расценивает матч в качестве финала.

"Аталанта демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный. То же можно сказать о нас, и [во втором туре, 2:2] вы видели, к чему это может привести. Расцениваю предстоящую встречу как финал. Здорово участвовать в финале, который дает тебе место среди 16 сильнейших клубов Европы. Нашей задачей было пережить зиму в еврокубках, и ее мы уже решили.

Надеюсь, Мазрауи и Тальяфико будут готовы к матчу. Испытываю оптимизм и по Нересу. Скоро он возобновит полноценные тренировки, и там посмотрим, как он будет выглядеть. Мы все работаем над тем, чтобы он был готов, но надо действовать осторожно. Лассина Траоре тоже будет тренироваться, но по нему у нас наибольшие сомнения", — приводит слова Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Аякс пройдет в следующую стадию турнира только в случае победы над Аталантой.