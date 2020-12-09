Мидтьюлланд — Ливерпуль. Накануне

Football.ua вместе с Carlsberg представляют анонс поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Мидтьюлландом и Ливерпулем.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль отправится в гости к Мидтьюлланду, который попытается хлопнуть дверью и покинуть турнир на победной ноте.

Мидтьюлланд — Ливерпуль

Среда, 9 декабря, 19:55. МСХ Арена, Хернинг. Франсуа Летексье (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Несмотря на ряд травмированных ключевых футболистов, главной потерей среди которых однозначно является Вирджил ван Дейк, Ливерпулю удается обходить стороной спад и демонстрировать успешные выступления как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. К поединку с Мидтьюлландом "красные" подходят в отличной форме, досрочно гарантировав себе выход в следующую стадию турнира благодаря 12 набранным очкам в пяти поединках.

Единственное поражение Ливерпуля в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, где он также пропустили свои первые и пока единственные два гола, пришлось на матч против Аякса. Впрочем, даже эта неудача, скорее всего, произошла из-за желания Юргена Клоппа сохранить как можно больше физических кондиций на английскую Премьер-лигу. Поскольку результат с Мидтьюлландом никак не повлияет на положение мерсисайдев в группе, нет никаких сомнений, что тренерский штаб предоставит отдых многим ключевым исполнителям, и свой шанс получат молодые и неосновные игроки.

Мидтьюлланд, в свою очредь, на старте являлся безоговорочным аутсайдером своей группы. Даже третье место и попадание в Лигу Европы при таких соперниках, как Ливерпуль, Аякс и Аталанта, выглядело весьма маловероятным исходом событий для датского коллектива. Все догадки воплотились в реальность, что неудивительно из-за разницы в классе.

Потерпев четыре поражения подряд, Мидтьюлланд потерял даже математические шансы на еврокубковую весну, однако датчане успели не только разочаровать своих болельщиков, но и приятно удивить. Поводом для радости стала ничья в Бергамо в прошлом туре Лиги чемпионов, когда Мидтьюлланд сенсационно отобрал очки у Аталанты и усложнил ей задачу по выходу в плей-офф турнира. Вполне возможно, что датской команде удастся и в этот раз удивить, но уже против немотивированного Ливерпуля, и покинуть самый престижный клубный еврокубок на приятной ноте.

Интересные факты

- В последних 8 из 9 играх Лиги чемпионов Ливерпуля было забито более 2,5 голов.



- Ливерпуль не пропускает в 5 из последних 6 матчах Лиги чемпионов.



- Ливерпуль победил в 5 из последних 6 матчах Лиги чемпионов.



- Мидтьюлланду не удалось одержать победу в последних 5 матчах Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Мидтьюлланд: Хансен — Коолс, Святченко, Шольц, Паулиньо — Андерсон, Систо, Оньека — Дрейер, Каба, Мабиль.

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Уильямс, Куметио, Цимикас — Джонс, Вейналдум, Кейта — Жота, Минамино, Ориги.

Не сыграют: ... — Ван Дейк, Гомес, Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Алиссон, Милнер.

Под вопросом: ... — Шакири.

прогноз 2:2

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