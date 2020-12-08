Эдегор пропустит игру против Боруссии М

Мадридский Реал не сможет рассчитывать на юного норвежца в предстоящем ответственном поединке.

Мадридский Реал не сможет рассчитывать на норвежского полузащитника Мартина Эдегора в предстоящей ключевой игре в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссии.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, футболист не тренировался с командой на предыдущем занятии в понедельник из-за дискомфорта в левой ноги, а уже сегодня, во вторник, 8 декабря, будет проходить необходимое медицинское обследование.

Беспокойство медперсонала клуба вызывает напряженный график для всех игроков команды, хотя сам характер повреждения норвежца, по информации источника, не является тяжелым.

Отметим, что Эдегор в начале нового сезона уже страдал от травмы берцовой кости, из-за которой пропустил середину октября и начало ноября.

После своего возвращения из аренды в Реал Сосьедад, Мартин провел 8 поединков (362 минуты), в которых не отличался результативными действиями.

Таким образом, возможность участия игрока в предстоящей игре против Боруссии в среду, 9 декабря, фактически исключается. Также, под вопросом находится его присутствие в ближайшем матче Ла Лиги против Атлетико.