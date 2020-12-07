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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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Куман: Я сказал игрокам, что мне надоело наблюдать, как моя команда проигрывает

07 декабря 2020

Рональд Куман, Getty Images

Главный тренер каталонской Барселоны рассказал о процессе подготовки его команды к игре шестого тура Лиги чемпионов.

В заключительный для квартета G игровой день группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона будет принимать на своем поле туринский Ювентус. Накануне поединка прошла традиционная предматчевая пресс-конференция для представителей команд, а на вопросы журналистов, в том числе, ответил и главный тренер Барселоны Рональд Куман.

"Мы хотим занять первую строчку в группе, — не оставил сомнений о настрое своей команды наставник "блаугранас", — Наша цель — хорошо играть и побеждать в каждом матче. У нас уже есть гостевая победа со счетом 2:0, а также три очка преимущества над соперником, поэтому наши позиции более устойчивы".

Куман упомянул о проблемах с подбором кадров: "Нам не хватает ключевых игроков. Придется подыскивать наилучшие варианты", но тут же подчеркнул, что выставит "наиболее сильную команду против Ювентуса".

"Мне жаль терять очередного футболиста (речь идет о травме французского нападающего Усмана Дембеле — ред.). Для него это шаг назад, потому что он набрал солидную физическую форму. Мы теряем слишком много футболистов из-за расписания, которое нам навязывают. Мы сыграли пять выездных игр, и все пять — в 21:00 (по Мадриду — ред.). Слишком преувеличена возможность приехать по домам в 4:30 утра, после чего должны готовится к игре во вторник".

В минувший уик-энд Барселона в гостях неожиданно уступила Кадису (1:2), что переполнило чашу терпения ее главного тренера: "Нам необходимо проанализировать нашу игру и эффективность. Когда моя команда уступает, я злюсь. Я думаю, что для Барсы невозможно принять некоторые из голов, которые мы пропускали в последних матчах".

"В нашей атаке очень важен Лео Месси. Большинство опасных моментов создаются через него. Он лучший в мире, и я не думаю, что это его вина в плохой игре в обороне. Задача всей команды — быть более агрессивными в защите, а также быть более эффективными в нападении", — высказался нидерландец относительно ключевой роли аргентинского форварда в коллективе.

Кроме того, даже сам Куман находится в предвкушении встречи на поле Криштиану Роналду и Лионеля Месси: "Это фантастика, что и Месси, и Криштиану до сих пор держат марку в своей игре. В последние годы они продолжают оставаться успешными. Это два разных игрока, но они оба забивают впечатляющие голы. Оба — великие футболисты".

Матч Барселона — Ювентус состоится во вторник, 8 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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