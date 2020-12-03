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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
09 декабря
19:55
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-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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Тухель: У нас не было и мысли о возможности уступить

03 декабря 2020

Томас Тухель, Getty Images

Главный тренер французского ПСЖ подвел итог удачного гостевого поединка его команды против Манчестер Юнайтед.

В матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ на выезде противостоял английскому Манчестер Юнайтед, который перед началом игрового дня в данном квартете возглавлял турнирную таблицу.

Коллектив Томаса Тухеля сумел одержать победу со счетом 3:1 благодаря двум голам бразильского нападающего Неймара и точному удару его соотечественника Маркиньоса, а главный тренер на послематчевой пресс-конференции похвалил свою команду за проявленный характер. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед — ПСЖ 1:3 Видео голов и обзор матча

"У нас был неудачный отрезок в начале второго тайма, когда мы начали терять мяч и получать контратаки на свои ворота так как играли менее дисциплинировано. Но даже в такой ситуации мы воздержались от второго пропущенного мяча. У нас не было и мысли, что мы можем проиграть сегодня, поэтому команде удалось показать психологическое превосходство над соперниками", — кратко резюмировал немецкий наставник.

Вторят своему главному тренеру и футболисты. В частности, аргентинский полузащитник Леандро Паредес считает, что: "Это великая победа. Мы знали, зачем едем сюда, сумели достигнуть поставленных задач, чему можем быть только рады". А его партнер итальянец Марко Верратти сравнивает игру против Манчестер Юнайтед с финалом: "Мы играли на выезде против отличной команды, которая обыграла нас дома. Мы сыграли достойный поединок, в котором выступили единым коллективом. Для нас это было немного похоже на финал".

В последнем туре французский ПСЖ будет ожидать домашнее противостояние с немотивированным для улучшения турнирного положения Истанбул Башакшехир.
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