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-
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-
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-
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-
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РБ Зальцбург
-
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-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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Брюгге не заметил Зенит

03 декабря 2020

getty images

Бельгийская команда отправила в ворота соперника три безответных мяча.

Брюгге принимал Зенит на своем поле в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и добился разгромной победы.

Хозяева открыли счет усилиями де Кетеларе, а уже в начале второго тайма Ванакен сделал счет 2:0. Ланг же подвел итог голом ближе к концу матча.

Брюгге — Зенит 3:0
Голы: де Кетеларе, 33, Ванакен, 58, Ланг, 73

Брюгге: Миньоле — Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата (ван ден Кейбус, 90) — Ванакен (Соболь, 87), Баланта, де Кетеларе, Вормер (Схрейверс, 88) — Ланг (Окереке, 88), Деннис.

Зенит: Кержаков — Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Прохин, Сутормин - Ерохин (Мостовой, 46), Барриос, Кузяев (Мусаев, 65) — Малком (Шамкин, 75), Азмун, Дриусси (Оздоев, 46).

Предупреждения: Сутормин, Прохин

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